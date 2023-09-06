Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 6 Eylül 2023

Dolar 6 Eylül 2023 Çarşamba günü 26.80 TL'den işlem görüyor. Kurda 26,50TL üzerinde kalıcılık bugün açılış ile birlikte devam ediyor. Dolar/TL dün 26,5528-26,8160 bant aralığında yatay yönde hareket etti.

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Önceki işlem gününde 26.8007 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.08 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 53.56 seviyesinde iken momentumu 98.69 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 26.80 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.681 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 6 EYLÜL 2023

Ekonomi uzmanlarının 6 Eylül 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi uzun zamandır doğal akışında hareket etmediğinden teknik hedef vermek oldukça zor. Hatta çoğu zaman da anlamsız olabilir. Dolayısıyla oldukça küçük adımlarla yukarı yönlü eğilimin sürmesini beklemekteyiz. 27 seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarcı oluşması halinde kademeli olarak 28.50 seviyesine doğru yukarı yönlü adımlar izlenebilir.