Dolar/TL 26,50’li seviyelerde denge buldu

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının ardından dalgayı bir seyir izleyen dolar/TL 26,50'li seviyelerde denge buldu. Kur ayı bu seviyelerden kapatırsa temmuzdaki yüzde 3,7 değer kaybının ardından aylık bazda yüzde 1,5 prim yapmış olacak.

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Kur, faiz kararı sonrasında kaydettiği dalgalanmanın ardından yarınki piyasa tatili öncesinde 26.50’li seviyelerde denge bulurken haftanın geri kalanında veri gündemi takip edilecek.

Bugün yurt içinde saat 10.00’da ağustos ayı ekonomik güven endeksi ve temmuz ayı nihai dış ticaret verisi yayımlanacak.

Ticaret Bakanlığı’nın ay başında açıkladığı öncü veriye göre dış ticaret açığı temmuzda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 16 artarak 12,4 milyar dolar olmuştu. Haftanın son iki gününde ise imalat PMI ve İstanbul enflasyon verileri izlenecek.

Uluslararası piyasalarda haftanın sonuna doğru yayımlanacak olan ve ABD’de faizlerin seyri konusunda ipucu verecek olan istihdam, fiyat ve imalat sanayi verileri bekleniyor.

TL BU SEVİYEDE KALIRSA YÜZDE 1,5 PRİM YAPACAK

TL, geçen hafta TCMB’nin politika faizini 750 baz puan ile beklentilerin çok üzerinde artırmasının ardından perşembe günü keskin şekilde değer kazanarak 27,2’li seviyelerden 25,3’e kadar geriledikten sonra cuma günü 26,50’li seviyelerden kapandı.

Dolar/TL iki gündür 26,50’li seviyelerde dar aralıkta seyrediyor.

Yarın piyasa tatili nedeniyle işlem görmeyecek olan TL, ağustos ayını bu seviyelerden kapatması halinde hazirandaki yüzde 20,2 ve temmuzdaki yüzde 3,7 değer kaybının ardından aylık bazda yüzde 1,5 prim yapmış olacak.

KKM’DE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

TCMB dün bankalara gönderdiği menkul kıymet tesisi uygulama talimatı ile kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının azaltılarak düz mevduata geçişi için bankalara verdiği hedeflerde değişiklik yaptı.

Bir bankacının verdiği bilgiye göre gerçek kişilere ait KKM hesaplarından düz vadeli TL hesaplarına geçişi için belirlenen hedef 5 puan artırılarak yüzde 10’a yükseltildi. Ek olarak bankaların yenilenen KKM hesapları için getirilen hedeflere uyumunu kolaylaştıracak değişiklikler de yapıldı.

TCMB NET REZERVLERİNDE GERİLEME BEKLENİYOR

Ayrıca Merkez Bankası’nın günlük bilanço verilerinden iki ekonomistin yaptığı hesaplamalara göre, son iki haftadır yatay seyreden TCMB net rezervlerinde bu hafta gerileme, brüt rezervlerde ise yatay seyir gerçekleşmesi bekleniyor.

Şirketlerin ihracat gelirlerinin yüzde 40’ının rezerv artışı için TCMB’ye zorunlu olarak devredildiği göz önüne alındığında bu durum, ekonomistlere göre TCMB’nin rezervlerini piyasaya satışta kullanıldığına işaret ediyor.

Uluslararası piyasalara bakıldığında, Asya borsaları, yatırımcıların Çin’in piyasalara destek sağlama çabalarını olumlu karşılamasıyla Çin piyasaları öncülüğünde alıcılı seyrederken, ABD Hazine tahvil getirileri ise sınırlı geriledi.

Ağustos ayında başlıca para birimleri karşısında yaklaşık yüzde 2 değer kazanan dolar, bu hafta açıklanacak olan ve zayıf gelmesi beklenen ABD istihdam ve imalat verileri öncesinde sınırlı geriledi. (REUTERS)

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