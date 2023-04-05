Dolarda ‘kuruş kuruş artış’ serisi devam ediyor

Merkez Bankası'nın sıkı kontrol uyguladığı dolar/TL'de günlük sınırlı artış serisi bugün de devam ediyor. Dün 19,22 seviyesinden günü kapatan kur, bugün 19,26 seviyesinden işlem görüyor.

Sozcu.com.tr

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Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 19,2560 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 19,2246’dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 19,2560’tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 artışla 21,1040’tan, sterlin/TL ise yatay seyirle 24,0660’tan satılıyor.

2022'nin Ekim-Kasım döneminde 18,50 ile 18,60 arasındaki dar aralıkta hareket eden dolar/TL'de, aralık ayından itibaren başlayan “kuruş kuruş artış” dönemi devam ediyor.

DOLAR ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ

Dün yüzde 0,6 azalışla günü 101,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa paralel seyrediyor. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0970’ten alıcı buluyor.

Analistler, ABD’de artan resesyon endişelerinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin adımlarını sonlandırabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğine dikkati çekerek, bu durumun dolar karşısında diğer para birimlerini desteklediğini söyledi.

FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Fed’in gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik öngörülerin yüzde 58’den 42’ye indiğini vurgulayan analistler, bugün ABD’de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ile cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin piyasaların durumuna daha net ışık tutmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100’ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

MERKEZ HAFİF YÜKSELİŞE İZİN VERİYOR

Uzmanlar, döviz piyasasında ana alıcı ve satıcının Merkez Bankası (TCMB) olduğuna, uzun süredir kurun seviyesinin serbest piyasada belirlenmediğine ve kağıt üzerinde “dalgalı kur rejimi” uygulanıyor denilse de gerçekte “yönetilen kur” rejiminin yürürlükte olduğuna işaret ediyor.

Sardis Research Danışmanlık kurucusu ve stratejist Evren Kırıkoğlu, cari açık, rezerv ve ihracatı düşünerek TCMB'nin kurda son dönemde kontrollü hafif artışlara izin verdiğini, dolar kurunun 14 Mayıs'taki seçime kadar 20'ye dayanmasını beklediğini dile getirdi.

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