Gıpta Ofis Kırtasiye halka arz için talep toplamaya başladı

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi halka arz işlemleri kapsamında talep toplamaya başladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’de defter, kırtasiye, ofis ve promosyon alanlarında üretim yapan Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi, halka arz kapsamında talep toplamaya başladı.

Halka arz başvurusu onaylanan Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi 7 ve 8 Eylül’de de talep toplamaya devam edecek.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ

Yapılan açıklamaya göre, şirketin halka arz büyüklüğü 836 Milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 30,30 olacak. Gıpta Ofis hisse kodu GIPTA olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek.

Gıpta Ofis halka arzı ”Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.” ortaklığında gerçekleşecek. Şirket 32 milyon payı sermaye artırımı yöntemiyle satarken, paylar bireysel yatırımcılara eşit şekilde dağıtılacak. Şirketin halka arz fiyatı 20,9 lira olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğü ise 836 milyon lira oldu.