Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası (TCMB) seçimlerin ardından gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını 1,150 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükseltmesi bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı ile birlikte politika metninden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

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Son iki yılda TL’de keskin kayıp, enflasyonda ise hızlı tırmanışa sebep olan düşük faiz politikası çerçevesinde TCMB kademeli olarak 1,000 baz puan faiz indirimi gerçekleştirmiş, Şubat ayındaki depremlerin ardından toparlanmayı desteklemek için 50 baz puan daha indirime giderek yüzde 8.5 seviyesine çekmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Reuters anketine katılan ekonomistler PPK toplantısında politika faizini 1150 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükseltilmesini bekliyor.

Reuters anketine katılan 15 kurumun hepsi politika faizinde artışa gidileceğini öngördü. Tahminlerin medyanı bir haftalık repo faizinin 1150 baz puan arttırılarak yüzde 20 seviyesine çekileceğini gösterirken, tahminler yüzde 12,5 ile yüzde 30 aralığında bulunuyor.

Ankette yılsonu politika faizinin seviyesi hakkındaki soruya yanıt veren ekonomistlerin medyanı yüzde 30 oldu. Tahminler yüzde 18 ile yüzde 35 arasında bulunuyor.

YÖNLENDİRMELER İZLENECEK

Bugün öngörülen faiz artışı gerçekleşirse 2021 yılının Mart ayından beri politika faizi ile yapılan ilk sıkılaştırma adımı olacak. Ekonomistler faizlerdeki artışın tek seferde mi yapılacağını zamana mı yayılacağını anlamak için PPK metnindeki değişimlere de odaklanacak.

Hükümetin son yıllarda izlediği ekonomik büyümeye öncelik veren, bu esnada enflasyonun 24 yılın zirvesine çıkmasına göz yuman ve tüketicilerin alım gücünün düşmesine yol açan düşük faiz politikasından alışılageldik politikalara geçişte bugünkü kararı ve olası ileri dönük yönlendirmeleri ‘ilk dönemeç' olarak görüyor.

TAHMİNLERDE BÜYÜK FARK

Öte yandan seçimin ardından ekonomi yönetiminde yapılacak değişiklikle birlikte Merkez Bankası'nın uzun bir süre sonra ilk kez faiz artıracağına ilişkin beklentiler artarken birlikte ekonomistlerin faiz oranı tahminlerinde büyük fark oluştu.

Şimşek ya da Erkan bugüne kadar beklenen faiz artışlarının miktarı konusunda yorumda bulunmadığı için piyasanın faiz artış tahminleri de geniş bir bantta gerçekleşti. Faiz oranına ilişkin tahmin aralığı yüzde 14 ve yüzde 40 seviyelerinde değişti.