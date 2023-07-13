Merkez Bankası rezervleri arttı

Merkez Bankası brüt rezervi geçen hafta 1,8 milyar dolar arttı. Seçim sonrasında yükselişe geçen rezervlerde son dört haftalık artış 10,6 milyar dolar oldu.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde seçim sonrası başlayan artış sürüyor. Bankanın brüt rezervi geçen hafta 1,8 milyar dolarlık artışla 110,4 milyar dolara yükseldi.

Bankanın net rezervi de geçen hafta 3,4 milyar dolarlık artışla 13,2 milyar dolara yükseldi.

Bankanın swap hariç net rezervi de 2,2 milyar dolarlık artışla -48,1 milyar dolar oldu.

Bankanın rezervleri son dört haftada brütte 10,6 milyar dolar, nette 16,4 milyar dolar, swap hariç net kaleminde ise 11,8 milyar dolar arttı.

TCMB rezervleri seçim öncesinde döviz kurlarını yatay seviyede tutmak ve yüksek cari açığı finanse etmek için kullanılmış, seçim sonrasında ise iktidar ekonomi politikasında U dönüşüne imza atmıştı.

KKM 3 TRİLYON LİRAYA KOŞUYOR

Kur korumalı mevduat hacmi de 7 Temmuz itibarıyla 2 trilyon 847 milyar TL’ye yükseldi. 10 günde bu kalemdeki artış 108 milyar TL oldu.

KKM payı, toplam TL mevduat içinde yüzde 42,6’ya, tüm mevduatlar içinde ise yüzde 24,2’ye ulaştı.

Döviz mevduat payı ise tüm mevduatlar içinde yüzde 43,2’ye geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 322 milyon dolarlık artışla 168,6 milyar dolara yükseldi. Pariteden arındırılmış artış 453 milyon dolar oldu.

Döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak gerçek kişilerde 150 milyon dolar, şirketlerde 303 milyon dolar arttı.

YABANCI GİRİŞİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, seçim sonrası ekonomi politikalarının ve ekibinin değişimi sonrası başlayan yabancı sıcak para girişi de devam ediyor.

Geçen hafta yabancılar nette 231,4 milyon dolarlık hisse, 57 milyon dolarlık da tahvil aldı.

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