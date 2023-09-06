OVP öncesi dolar/TL’de yatay seyir

Hükümetin ekonomiye dair üç yıllık projeksiyonlarını ortaya koyacak olan OVP öncesi dolar/TL'de yatay seyir sürüyor.

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Yatay hareketin devam ettiği dolar/TL bu sabah 26,80 seviyesinde işlem görürken, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan Orta Vadeli Program (OVP) izlenecek.

Hükümetin ekonomiye dair üç yıllık projeksiyonlarını ortaya koyacak olan OVP saat 14.00’da açıklanacak.

Bir portföy yöneticisi, “Yeni ekonomi yönetimi uzun süredir hazırlık yapıyor, ileriye dönük yeni bir mesaj var mı izleyeceğiz. Faizlerin nihai seviyesi hakkında net bir fikir olmasa da TCMB ve ekonomi yönetimi sıkılaşma konusunda yeterli sayılabilecek mesaj verdi. Hükümetin bütçe, büyüme ve enflasyon tahminlerinin mevcut beklentilerden ne kadar farklılaştığını göreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı seçimlerin hemen ardından OVP için istişarelere başladıklarını ve en yakın zamanda programı açıklamak istediklerini ifade etmişlerdi.

BÜYÜMEDE DÜŞÜŞ, ENFLASYONDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Seçimlerin ardından gelen yeni ekonomi ve TCMB yönetimi maliye ve para politikasını sıkılaştırıken, döviz arz ve talebi üzerindeki kamu kontrolünü gevşetti. TL’deki değer kaybı, vergi artışları ve ücret artışları nedeniyle enflasyonun yılın geri kalanında yükseliş kaydedebileceğini kaydeden TCMB, enflasyondaki düşüşü hazırlayacak zeminin ancak 2024 yılında hazır olacağını belirtmişti.

Uzmanlar enflasyonun gelecek yılın ortasına kadar yükseldikten sonra düşüşe geçeceğini, ekonomik büyümenin ise bu yılın geri kalanında ivme kaybedeceğini, yurtiçi talebi azaltacak önlemler almadan enflasyonun düşürmenin uzayabileceğini ifade ediyorlar.

TL YÜZDE 22’NİN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ

Güne 26.80 seviyesinden başlayan dolar/TL ağustos sonundan bu yana sınırlı yukarı yönlü bir seyir izledi, TL’nin değer kaybı bu dönemde yüzde 0,3 olurken, kur üzerinde kontrolün gevşediği haziran ayından bu yana TL’nin kaydettiği değer kaybı yüzde 22,7 olarak gerçekleşti.

Haftanın geri kalanında ise cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin ulusal kredi notuna dair değerlendirmesini izlenecek. Eski ekonomi yönetiminin izlediği politikalar nedeniyle Türkiye’nin kredi notunu geçen yıl temmuz ayında yatırım yapılabilir düzeyin beş kademe altı olan B seviyesine düşüren Fitch’in değerlendirmeleri de takip edilecek.

Uluslararası piyasalara bakıldığında Asya borsaları, Çin ve Avrupa’da beklentilerin altında açıklanan verilerin küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeleri kuvvetlendirmesiyle gerilerken dolar gücünü korudu.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 4,268 ile 25 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra son olarak 9 baz puan artışla yüzde 4,26 seviyesine yükselirken dolar da altı ayın zirvesine yakın seyretti. (REUTERS)

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