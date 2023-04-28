Seçim öncesi kredi muslukları açıldı: 3 ayda 1 trilyon TL’yi aştı

14 Mayıs seçimlerine giderken kredi muslukları açıldı. 3 ayda TL kredilerdeki artış 1 trilyon lirayı aştı. Kredilerdeki artış harcamaları ve cari açığı yükseltirken, rezervler alarm vermeye başladı.

Emre DEVECİ

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Hükümet, kritik 14 Mayıs seçimleri öncesinde kredi musluklarını sonuna kadar açtı.

Yüksek cari açık, yüksek enflasyon ve eriyen rezervler nedeniyle ekonomide tehlike çanları çalarken, hükümet seçim öncesinde harcamaların ve ithalatın artmasını teşvik eden politikalara imza attı.

Seçim sonrası döviz kurları ve faizlerde artış bekleyen vatandaşlar da harcamaları öne aldı.

3 AYDA KREDİLER 1 TRİLYONU AŞTI

BDDK verilerine göre, 20 Ocak-20 Nisan arasındaki 3 ayda bankaların TL cinsi kredi hacminde artış 1 trilyon 14 milyar TL’ye ulaştı. TL kredilerde yılbaşından bu yana geçen 16 haftadaki artış 1 trilyon 133 milyar TL’yi buldu.

TL kredi hacmi 20 Nisan itibarıyla 6 trilyon 234 milyar TL’ye yükselirken, 1 Ocak-20 Nisan dönemindeki TL kredi artış oranı yüzde 22,2 oldu.

Kredilerdeki artışa, kamu bankaları eşlik etti.

Yılbaşından bu yana TL kredilerdeki toplam artışın yüzde 61,2’sine denk gelen 694 milyar TL’si kamu bankalarından, yüzde 38,7’ye denk gelen 439 milyar TL’si özel bankalardan kaynaklandı.

Bu dönemde TL kredilerdeki artışın yüzde 32,9’una denk gelen 373 milyar TL’lik kısım bireysel kredilerden, yüzde 67,1’ine denk gelen 760 milyar TL’lik kısım ticari kredilerden kaynaklandı.

Ticari kredilerdeki artışın 483 milyar TL ile yüzde 63,6’lık kısmı KOBİ’lerden kaynaklandı.

KOBİ’lerin TL kredi hacmi yılbaşından bu yana yüzde 27,7’lik artışla 2 trilyon 225 milyar TL’ye yükseldi.

KARTLI HARCAMALAR HIZLA ARTIYOR

4-21 Nisan haftasında kart harcamaları yıllık yüzde 139,9 artarak 133 milyar TL'ye yükseldi ve rekor tazeledi. 1 Ocak-21 Nisan döneminde kartlı harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 127 artışla 1 trilyon 731 milyar TL’ye yükseldi.

Dört haftalık ortalama kart harcamalarının yıllık artışı ise yüzde 130,6'ya ulaştı.

TL kredilerdeki artış eğilimi yüzde 100'ün üzerinde seyrediyor.

20 Nisan itibarıyla TL kredilerde yıllıklandırılmış 13 haftalık artış oranı yüzde 103,4 olurken, bu oran bireysel kredilerde yüzde 117,7, konut kredilerinde yüzde 59, taşıt kredilerinde yüzde 240, ihtiyaç kredilerinde yüzde 98,5, kredi kartlarında yüzde 196,6, büyük şirketlerin ticari kredilerinde yüzde 60,8, KOBİ kredilerinde yüzde 142,4 oldu.

CARİ AÇIK VE REZERV SORUNU

Ekonomi yönetimi bir yandan yüksek enflasyona rağmen Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 8,5’e düşürürken, bir yandan da kredi faizlerini düşürücü düzenlemelere imza attı.

Kredi faizlerinin düşük seyretmesi harcamaları yüksek tutarken, dış ticaret açığı da yüksek seyretti.

Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,7 artarak 34 milyar 692 milyon dolara yükseldi.

12 aylık cari açık şubatta 55,4 milyar dolar olurken, yüksek cari açık etkisiyle yılbaşından bu yana TCMB’nin brüt rezervi 19,3 milyar dolar, net rezervi 12,6 milyar dolar azaldı.

Yüksek enflasyon ve bol kredi, altın talebini de desteklerken, TCMB yurt içindeki altın talebini ithalat yerine kendi altınlarıyla karşılamaya başladı ve 3 Mart-20 Nisan döneminde yaklaşık 72 ton altın sattı.

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