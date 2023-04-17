S&P’den bankacılık uyarısı: Türkiye en riskli iki ülkeden biri

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu S&P, gelişmekte olan beş ülkenin bankacılık sistemlerinin potansiyel olarak dış finansman riskleri nedeniyle kırılgan olduğunu, en kırılgan iki ülkenin Türkiye ve Tunus olduğunu öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), dış finansman maliyetlerindeki artış nedeniyle baskı altında olan gelişen ülkelerin bankacılık sektörlerine ilişkin bir analiz yayımladı.

Raporda, küresel likiditedeki değişimlere karşı bankacılık sistemlerinin potansiyel olarak kırılgan oldukları düşünülen beş ülke arasında Tunus ve Türkiye, en riskli iki ülke olarak sıralandı.

Raporda, dünyada faiz oranlarındaki artışın dış borçlar nedeniyle bankalar için yarattığı doğrudan riskler ve dış borcu olan şirketlerin ve kamunun bankalar için yarattığı dolaylı riskler ele alandı.

“Türkiye kırılgan” ara başlığıyla yayımlanan bölümde, S&P analistlerinin baz durum senaryosunda beklenti “Hükümet ödemeler dengesi risklerini kontrol altında tutabildiği sürece, yenileme oranlarında ılımlı bir düşüş olsa da, Türk bankalarının dış finansmana erişimini sürdüreceği” yönünde oldu.

2022 sonu itibarıyla Türk bankalarının tahminen 144,2 milyar dolarlık “yüksek” dış borcu olduğunu belirten analistler, bu yüksek dış borç nedeniyle Türk bankalarının, özellikle olumsuz piyasa algısına, artan riskten kaçınmaya, küresel likiditedeki düşüşlere ve yüksek finansman maliyetlerine karşı savunmasız olduğu vurgulandı.

Türkiye’de konut fiyatlarında artışın, varlık kalitesi risklerine karşı bankalara yardımcı olduğunu belirten S&P, 2022’de yüzde 2,8 olan kredi zararlarının 2023’te yüzde 3,2’ye, 2022 sonunda yüzde 2,2 olan takipteki kredi oranının da 2023’te yüzde 4-5 aralığında yükselmesini öngördü.

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