76 yaşında öldü, 3 kişiye hayat verdi

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organları 3 hastaya umut oldu.

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İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 76 yaşındaki S.T. isimli bir hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

AİLEDEN HAYAT KURTATAN KARAR

Yapılan görüşmenin ardından ailenin organları bağışlama kararı aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

*S.T’nin organlarından sol böbrek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Organ Nakli Biriminde 24 yaşındaki bir hastaya umut oldu. Diğer böbrek ise İstanbul İstinye Üniversitesindeki bir hastaya hayat verdi.

*Ayrıca karaciğeri Malatya İnönü Üniversitesinde bekleyen hastaya nakledildi. Tüm alıcıların sağlık durumu gayet iyi ve umut verici.

*S.T’ye Allah’tan rahmet diliyor, bu zor zamanında ailesine sabır ve güç vermesini temenni ediyoruz.

*Bu olay organ bağışının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Tüm halkımızı organ bağışına teşvik etmeye devam ediyoruz. (AA)