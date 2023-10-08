Bel fıtığı ne zaman geçer?

Bel fıtığının ne zaman geçeceği, fıtığın boyutuna, konumuna, hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Çoğu bel fıtığı vakasında, belirtiler birkaç hafta içinde kendiliğinden iyileşir ancak bazı durumlarda, belirtiler 6 haftadan fazla sürebilir ve cerrahi müdahale gerekebilir.

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Bel fıtığı (lomber disk herniasyonu), genellikle zamanla iyileşen bir durumdur. Ancak iyileşme süresi kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve bazı faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bel fıtığı geçme sürecini etkileyen faktörler şunlar olabilir:

BEL FITIĞI NE ZAMAN GEÇER?

Bel fıtığının iyileşmesini hızlandırmak için uygulanabilecek bazı yöntemler şunlardır:

İstirahat: Bel fıtığı ağrısını azaltmak için, ağrılı bölgedeki aktiviteleri sınırlamak ve istirahat etmek önemlidir.

Ağrı kesici ilaçlar: Ağrı kesici ilaçlar, ağrıyı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

Fizik tedavi: Fizik tedavi, kasları güçlendirmeye ve esnekliği artırmaya yardımcı olabilir.

Steroid enjeksiyonu: Steroid enjeksiyonları, ağrıyı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

Bel fıtığı belirtileri 6 haftadan fazla sürüyorsa veya şiddetliyse, bir doktora görünmek önemlidir. Doktor, belirtilerin nedenini belirlemek ve uygun tedaviyi planlamak için gerekli testleri yapacaktır.

BEL FITIĞI TAMAMEN KAYBOLUR MU?

Bel fıtığı, genellikle zaman içinde kendiliğinden iyileşir. Ancak bazı durumlarda, fıtık tamamen kaybolmayabilir. Bu durumda, belirtiler hafif kalabilir veya tekrarlayabilir.

Bel fıtığı oluşumunu önlemek için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

Sağlıklı bir kiloyu korumak: Fazla kilo, bel omurgasını daha fazla zorlayabilir.

Düzenli egzersiz yapmak: Düzenli egzersiz, kasları güçlendirmeye ve esnekliği artırmaya yardımcı olabilir.

Doğru duruşu korumak: Doğru duruş, bel omurgasını desteklemeye yardımcı olabilir.

Ağır kaldırmayı sınırlamak: Ağır kaldırmak, bel omurgasını zorlayabilir.