Bilimsel olarak kanıtlandı: Regl döneminde abur cubur isteği gerçekmiş

Yapılan bir araştırma, kadınların neden adet döngüleri sırasında çikolata ve cips gibi yiyecekler istediğini ortaya çıkardı ve bunun belirli bir sebebi olduğunu doğruladı.

Sozcu.com.tr

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Almanya’daki Tuebingen Üniversitesi’nden araştırmacılar, kadınların beyninde ayın belirli bir zamanında iştahlarını ve abur cubur isteklerini etkileyebilecek bir değişiklik olduğunu buldu.



Araştırmacılar, bir kadının adet öncesi aşamasında, yumurtlamadan sonra, beyindeki hipotalamus bölgesinin insülin hormonuna daha az tepki verdiğini keşfetti.

Pankreas tarafından üretilen insülinin kan şekerini düzenlemesi nedeniyle diyabetle ilişkisini çoğu kişi biliyor. Ancak insülin beyne ulaştığında, bunun kadınları atıştırmalıklara daha yatkın hale getirebileceği yeni ortaya çıkıyor.

KOMUT BEYİNDEN GELİYOR

Bu nedenle, kadınlarda adet öncesi dönemde insülinin beyinde pek iyi çalışmadığına dair yeni bulgu, kadınların bu dönemde artan iştahlarını ve sağlıksız şeyler yeme isteklerini açıklamaya yardımcı olabilir.

15 kadın katılımcının beyninin MRI makinesinde taranmasından elde edilen bulgular Nature Metabolism dergisinde yayınlandı.



Araştırma ekibinde yer alan Profesör Martin Heni, “Beyindeki insülin hakkında vücutta olduğu kadar fazla araştırma yok.”

“Bu araştırma, adet döngüsünün belirli bir noktasında insülinin kadınlar üzerinde daha az etkiye sahip olduğunun ilk kanıtıdır.”

“Bunun kadınlarda adet öncesinde görülen açlık ve iştahı açıklamaya yardımcı olabileceği düşünüyoruz.” dedi.

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