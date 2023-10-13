İktidarsızlık sorunuyla ilgili en çok bilinen sekiz şehir efsanesi

Cinsel açıdan kendi kendini çok fazla tatmin eden kişilerin iktidarsızlık sorunu yaşayıp yaşamayacağına dair uzmanından açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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LloydsPharmacy Online Doctor’da pratisyen hekim olarak insanlara yardımcı olan Dr. Neel Patel, iktidarsızlıkla ilgili, “çok fazla” mastürbasyon yapmanın buna neden olup olmayacağına dair mitleri cevapladı.

İktidarsızlık ya da eril disfonksiyonu, ereksiyon olamamanız ya da bunu seks yapacak kadar uzun süre sürdürmek için mücadele etmeniz olarak tanımlayan Dr. Patel, bunun çok yaygın bir durum olduğunu, 2025 yılına kadar dünya çapında yaklaşık 322 milyon erkeği etkilemesinin beklendiğini söyledi.

İktidarsızlık hakkında neden bu kadar çok şehir efsanesi olduğu sorulduğunda ise uzman, bunun temel olarak birçok erkeğin tıbbi tavsiye almaktan utanmasından kaynaklandığını söylüyor. Dr. Patel, “Bu nedenle, durum hakkında ortada çok sayıda zarar verici yanlış bilgi var” diye ekledi.

Peki iktidarsızlıkla ilgili bu şehir efsaneleri neler? İşte Dr. Patel’in en sık rastladığı 8 mit…

1. SADECE YAŞLI ERKEKLERDE OLUR

Dr. Patel, iktidarsızlığın yaşlı erkeklerde daha yaygın olmasına ve prevalansın yaşla birlikte artmasına rağmen, durumun her yaşta ortaya çıkabileceğini söylüyor. Hatta verilere göre, 40-70 yaşlarındaki erkeklerin yaklaşık yarısı bunu yaşıyor.

2. BİR SORUNUNUZ OLDUĞUNDA YAŞARSINIZ

Dr. Patel, “Bir veya iki kez ereksiyon sağlamakta veya bunu sürdürmekte zorlanan ve sorunları olduğuna inanan hastalarım oldu. Gerçekte bu sorunları ara sıra yaşamak normaldir.” diyor.

3. İKTİDARSIZLIK PARTNERİNİZİ BEĞENMEDİĞİNİZ ANLAMINA GELİR

Uzman, kişisel ilişkilerin iktidarsızlığın sayısız olası nedenlerinden yalnızca biri olduğunu söylerken “iktidarsızlığın partnerinize olan çekiciliğinizin suçlanacağının bir işareti olmasının sonucuna varmayın” diyor.

4. İKTİDARSIZLIK TAMAMEN KAFADADIR

Dr. Patel, “Geçmişte iktidarsızlığın yalnızca psikolojik faktörlerden kaynaklandığı düşünülüyordu. Artık diyabet gibi fiziksel durumların ereksiyon sorunlarına neden olabileceğini veya katkıda bulunabileceğini anlıyoruz” diyor.

5. CİNSEL ORGANINIZDA BİR SORUN OLDUĞU ANLAMINA GELİR

İktidarsızlık yaşayan erkekler bunun penisleriyle ilgili fiziksel bir sorunun işareti olduğunu varsayarlar. Ancak yalnızca belirli durumlarda ortaya çıkıyorsa (örneğin partnerinizle seks yaparken ancak mastürbasyon sırasında değil), doktor bunun altında yatan nedenin muhtemelen psikolojik veya stresle ilgili olduğunu söylüyor.

6. TESTOSTERONUNUZUN DÜŞÜK OLDUĞU ANLAMINA GELİR

Dr. Patel, “İktidarsızlığın düşük testosteron seviyelerinin bir belirtisi olabileceği doğrudur. Fakat pek çok erkek, iktidarsızlık yaşamanın otomatik olarak kendileri için de geçerli olduğu anlamına geldiğini varsayıyor. Gerçekte, testosteron eksikliği ile arasında doğrudan bir ilişki yoktur.” diyor.

7. ÇOK FAZLA MASTÜRBASYON YA DA PORNOGRAFİDEN KAYNAKLANIR

Dr. Patel’e göre çok sık mastürbasyon yapmanın iktidarsızlığa neden olabileceği sıklıkla bildiriliyor ancak bu doğru değil. Şöyle diyor: “Mastürbasyon penise zarar vermemelidir. Bununla birlikte, bazı çalışmalar bazı kişilerde mastürbasyonun getirdiği suçluluk duygusu ile iktidarsızlık arasında bağlantı kurmuştur. Pornografiye gelince, kanıtlar yetersiz. Bununla birlikte, bazı çalışmalar aşırı tüketimin veya özellikle sert pornografi tüketiminin gerçekçi olmayan seks beklentilerine yol açabileceğini öne sürüyor.” dedi.

8. TEDAVİ ETMENİN TEK YOLU İLAÇTIR

Dr. Patel şöyle diyor: “Birçok hasta iktidarsızlık tedavisinin Viagra gibi ilaç kullanmak anlamına geldiğini varsayıyor. Ancak gerçekte öncelikle altta yatan nedene müdahale edilerek tedavi edilir. Bu, kilo verme gibi yaşam tarzı değişiklikleri veya seks terapisi dahil psikolojik tedaviler anlamına gelebilir. Altta yatan tıbbi nedeni tedavi etmek için başka ilaçlar da önerilebilir.” dedi.

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