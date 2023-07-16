İstanbul’da kızamık alarmı! En çok Avrupa yakasının iç ve kuzey kesimlerinde görülüyor

İstanbul'da kızamık vakaları, özellikle Avrupa yakasının iç ve kuzey kesimlerinde artış gösteriyor. Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkan Yardımcısı Dr. Çınla Nişli Kaya, 2 yaş altı çocuklarda ölümcül seyredebilen kızamığın en çok 9-18 aylar arasında görüldüğünü belirtti.

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Türkiye, aşı karşıtlığı ve kararsızlığının etkisiyle kızamık vaka sayısında Avrupa’da birinci sırada yer alıyor. İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkan Yardımcısı Dr. Çınla Nişli Kaya, son birkaç aydır kızamık vakalarında artış yaşandığını ve bu vakaların özellikle İstanbul Avrupa yakasının iç ve kuzey kesimlerinde yoğunlaştığını belirtti.

Dr. Kaya, aşısız çocukların özellikle 9-18 ay arası kızamığa daha sık yakalandığını ifade etti.

BEYİN HASTALIĞINA YOL AÇIYOR

Kızamığın ciddi sonuçlara yol açabilen bir hastalık olduğunu vurgulayan Dr. Kaya, özellikle kızamığı geçiren çocuklarda 8-10 yıl sonra beyin hastalığı SSPE’ye rastlanabileceğini söyledi. Bu nedenle aşısız çocukların kızamık geçirmesi ve bağışıklık kazanması yaklaşımının tehlikeli olduğunu söyledi.

Okulların açılmasıyla birlikte kızamık vakalarının daha da artabileceğine dikkat çeken uzmanlar, mevsimsel grip ve diğer viral hastalıklarla karıştırılmasının da zorluk yaratacağını vurguladı. Bu nedenle eksik aşılı çocukların tatil döneminde aşılarının ihmal edilmemesi gerektiği önemle belirtildi.

EKSİK AŞILI ÇOCUKLAR VAR

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, tespit edilen kızamık vakalarının kontrol altında olduğunu ve filyasyon çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü açıklamıştı. Ancak uzmanlar, kızamığın hızla yayılmasını engellemek ve ciddi sağlık sorunlarının önüne geçmek için eksik aşılı çocukların aşılarını tamamlamalarının önemli olduğunu vurguluyor.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkan Yardımcısı Dr. Çınla Nişli Kaya, aşı kararsızlığına dikkat çekerek, ailelere çocuklarının aşılarını kontrol ettirmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca 9-12 aylık çocukların aşılarının önemine vurgu yaparak, eksik aşıları olan çocukların aşılarını tamamlamaları gerektiğini belirtti. (DHA)

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