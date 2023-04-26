Karaciğer yağlanmasına karşı doğal çözümler

Modern çağın hastalığı haline gelen karaciğer yağlanmasının günümüzde her 3 kişiden birini tehdit ettiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Kayan Tapan, bu soruna karşı etkili beslenme önerilerinde bulundu.

Nazan DOĞANER HALICI

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Karaciğerin; vitamin ve minerallerin depolanması, enzim ve protein sentezi, kan pıhtılaşma faktörlerinin üretimi, toksik maddelerin vücuttan uzaklaştırılması, yağ ve şekerin depolanması gibi birçok hayati görevi bulunuyor. Dolayısıyla karaciğer sağlığı için alkol, sigara, gereksiz ilaç kullanımından kaçınmak, egzersiz yapmak, düzenli kontrole gitmek kadar bilinçli beslenmenin de büyük rolü olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Kayan Tapan, karaciğer yağlanmasına iyi gelen besinleri şöyle sıraladı:

Sebze

Tüm sebzeler karaciğere iyi gelir ancak bazıları ekstra faydalarıyla öne çıkar. Enginar bunlardan biridir. Yağ oranı düşük, lif içeriği yüksek bir besindir. Karaciğer, safra kesesi, böbrekler ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardım eder. Kerevizin de düşük kolesterolü ve yüksek lifi karaciğer dostu olmasını sağlar. Maydanozun ise yapraklarının içerdiği maddeler sayesinde karaciğerdeki iltihaplanma, kandaki yağ ve kolesterol bulgularını iyileştirdiği gösterilmiştir.

Meyve

Bergamot, greyfurt, limon, mandalina ve portakal gibi bileşikler içeren turunçgiller, karaciğer dostudur. Araştırmalarda turunçgillerin radikal süpürücü, antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahip olduğu gözlemlenmiştir. Mor-kırmızı meyveler de karaciğere iyi gelir. Özellikle üzümde resveratrol adlı faydalı bir bileşen bulunur. Çok güçlü bir antioksidan olan resveratrol; karaciğer kanseri ve karaciğer iltihabı başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruma sağlar. Üzümün meyvesinin yanı sıra çekirdeği de bu yararlı bileşenler açısından oldukça zengindir. Ancak meyveler ölçülü tüketilmelidir.

Balık

Somon, uskumru gibi yağlı balık türleri, Omega-3 yağ asitleri açısından oldukça zengindir. Omega-3 yağ asitleri vücutta kalp ve damar sağlığının korunması, kolesterolün dengelenmesi, iltihaplanmanın ve kanserleşmenin önlenmesi ve karaciğer sağlığının korunması açısından oldukça önemli görevler üstlenir.

Tahıl-kurubaklagil

Tam tahıllı besinler ve kurubaklagil lif yönünden zengin oldukları için karaciğer yağlanmasında etkilidir. Kan şekerini ve tansiyonu da dengeleme özellikleri vardır.

Kuruyemiş

Ceviz, fındık, yer fıstığı gibi yemişler çiğ ve kavrulmamış olarak tüketilmelidir. Bu kuruyemişler E vitamini ve Omega-3 açısından zengindir. Karaciğeri korur, ağırlık kaybını kolaylaştırır ve karaciğer yağlanmasını azaltır.

Su

Bol su içmek karaciğer yağlanmasını engeller. Dolayısıyla günde en az 2 litre su tüketilmelidir. Kilogram başına 30 cc su tüketimi uygundur.

Kahve

Bilimsel çalışmalara bakıldığında mevcut karaciğer hastalarında dahi kahve tüketiminin hastalığın ilerlemesini önleyici, tedaviyi destekleyici etkilerde bulunduğu görülmüştür. Düzenli ve ölçülü şekilde kahve içme alışkanlığı bulunan karaciğer hastası bireylerde kalıcı karaciğer hasarı ve siroz görülme olasılığı kahve tüketmeyen bireylere oranla oldukça düşük bulunmuştur. Vücutta yağ yakmayı hızlandıran kahve, karaciğer yağlanmasını önlemeye de yardımcı olur.

Karaciğer yağlanmasını önleyen limonlu kür

10 dal maydanozu 200 ml oda sıcaklığındaki su ile robottan geçirip 60 ml limon suyu ilave edin. Bu kürün her sabah aç karnına tüketildiğinde kötü kolesterolü ve karaciğer yağlanmasını azaltıcı etkileri bulunmaktadır. Karaciğer enzimleri üzerinde anlamlı etkilisi gözlenmemiştir. Ancak bu kür 15 gün boyunca her gün yapılabilir. Daha sonra ara vermek gerekir. Çok sık yapıldığında hipotansiyona ve ani bayılmalara yol açabilir.

Karaciğer yağlanması olanlar için bir günlük menü

Kahvaltıda; 200 cc kefir, 3 yemek kaşığı yulaf, 2 adet ceviz içi, 15 adet yaban mersini ve biraz tarçın karışımı kolayca hazırlanıp tüketilebilir. Öğle yemeğinde; 2 adet zeytinyağlı enginar ve yeşil mercimekli salatanın yanı sıra 1 su bardağı yoğurt veya yanında ayran tüketilebilir. Akşam yemeğinde ise; mercimek çorbası, fırında somonun yanı sıra dereotlu brokoli, soğan-sarımsak ile sotelenmiş Brüksel lahana, narlı karabuğdaylı yeşil salata olabilir.