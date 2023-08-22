Kongo’da gıda sıkıntısı: 1,5 milyon kişinin durumu acil

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 1,5 milyon kişinin acil seviyede gıda güvensizliği yaşadığını bildirdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

WFP’nin KDC Direktörü Peter Musoko, çevrimiçi katıldığı BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede devam eden siyasi istikrarsızlık ve silahlı çatışmaların, gıda üretim ve dağıtım sistemlerine zarar verdiğini kaydeden Musoko, “İnsanların yerinden edilmesi, altyapının tahrip edilmesi ve tarımsal faaliyetlerin aksaması gıda kıtlığına ve açlığa karşı hassasiyetin artmasına sebep oldu. KDC’de 1,5 milyon kişi acil seviyede gıda güvensizliği yaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Musoko, sürekli şiddet tehdidinin çiftçilerin toprakları işlemesini engellediğini belirtirken bu durumun, mahsul veriminin azalmasına ve pazara erişimin sınırlı olmasına yol açtığını söyledi.

Musoko, ülkedeki 25,8 milyon kişinin gıda güvenliğinden yoksun olduğunu kaydetti.

KDC’de yaklaşık 6,3 milyon kişinin ülkede yerinden edildiğini belirten Musoko, ülkedeki çatışmaların gıda güvensizliğini, yetersiz beslenmeyi, sağlığı, eğitimi, temiz suya ve barınmaya erişimi etkilediğini ifade etti.

Ülkede yardımlar için kullanılan finansmanın bitme seviyesine geldiğinin altını çizen Musoko, WFP’nin operasyonel gereksinimlerinin tehlikede olduğunu söyledi.

AFGANİSTAN’DAKİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence ise Afganistan’daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Laurence, Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu’nun (UNAMA) bugün yayımlanan raporunda, Taliban’ın yüzlerce eski hükümet yetkilisi ve silahlı kuvvetler mensuplarına karşı işlediği insan hakları ihlalleri iddialarının detaylandırıldığını belirtti.

“Bu ihlaller, Taliban’ın aynı kişiler için genel af ilan etmesine rağmen gerçekleştirildi.” ifadelerini kullanan Laurence, Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği 15 Ağustos 2021 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasında BM’nin, 218 yargısız infaz, 14 zorla kaybetme, 144’ün üzerinde işkence ve kötü muamele vakası, 424 keyfi tutuklama ile gözaltı olayından Taliban’ın sorumlu olduğuna dair güvenilir raporlar elde ettiğini söyledi.

Laurence, bu ihlallerinin çoğunun eski Afgan ordusu mensupları, polis ve kolluk kuvvetlerinde görev yapan diğer kişilere karşı işlendiğini ifade etti. (AA)

İlginizi Çekebilir 7 ayda 230 kişi öldü: Kongo'da kolera salgını

İlginizi Çekebilir Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel felaketi: Can kaybı 70'i aştı