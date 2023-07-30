Mide mikrobu nasıl yok edilir?

Prof. Dr. Erk, “Eğer uzun süredir devam eden mide ağrısı, şişkinlik gibi şikayetleriniz varsa bunların nedeni midenizde bulunan Helikobakter Pilori olabilir” dedi ve bu mikrobun tedavi yollarını açıkladı.

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Helikobakter Pilori (mide mikrobu) tüm dünya ölçeğinde en sık görülen kronik enfeksiyon hastalığıdır ve mide-bağırsak hastalıklarının en önemli etkenidir. Özellikle sosyo-ekonomik ve hijyen şartları kötü olan ülkelerde nüfusun yüzde 80-90 kadarı bu bakteriyle enfekte olmuş durumdadır. Bu mikrop aktif gastrit, mide-12 parmak bağırsağı ülseri, mide kanseri ve bağırsak kökenli lenfoma türlerinin ana nedenidir. Dünya Sağlık Örgütü, Helikobakter Pilori'yi mide için birinci derece karsinojen (kanser yapıcı) olarak kabul etmiştir. Çeken İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, mide- bağırsak hastalıkları dışında pek çok organ hastalıklarıyla da ilişkilendirilen bu mikropla ilgili bilinmesi gerekenleri şöyle anlattı:

Hangi belirtilere neden olur?

Mideyi sinsice içten içe iltihaplandıran bu bakteri sosyo-ekonomik ve hijyen şartları kötü olan ülkelerde sık görülür. Helikobakter Pilori; kronik gastritten mide kanserine kadar birçok hastalığa zemin hazırlayabilir. Hastaların bir kısmında belirti vermeyen bu mikrop, genellikle mide ağrısı, şişkinlik, gece uykudan uyandıran karın ağrısı, yemekten hemen sonra karın ağrısı ve açlık hissi gibi şikayetlere yol açar.

Başka hangi hastalıklara yol açar?

Kesin bulgular olmamakla birlikte Helikobakter Pilori'nin kalp-damar, karaciğer-safra yolları, cilt, bazı kan hastalıkları, migren ve romatizmal hastalıklarla da ilişkili olduğu ifade edilmektedir. Kronik ürtiker kaşıntılı, deride kabarık, kırmızı ve çabuk kaybolan deri döküntüleri ile seyreder. Kronik ürtiker ile Helikobakter Pilori arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve tedaviyle ürtikerin düzelebileceği bilinmektedir. Araştırmalar, enfeksiyon nedeniyle mide-bağırsak duvarında artan geçirgenliğin besinlerdeki alerjen maddelerin vücuda kolayca sızmasına neden olduğunu, bağışıklık sisteminin uyarıldığını ve ürtikerin ortaya çıktığını göstermektedir.

Nasıl tedavi edilir?

Helikobakter Pilori'nin teşhisi, nefes (üfleme), kan ve gaita testleriyle yapılır. Üfleme testi 30 dakikada sonuç verir. Tedavide antibiyotik kullanılır. Ancak bu mikrop, zor tedavi edildiğinden tedavide birden fazla antibiyotik birlikte kullanılmalıdır. Tedaviye mide asidini azaltan bir ilaç ilave edilir. Mide asidinin azaltılması antibiyotiklerin etkisini artırır.

Bulaşıcı mıdır?

Sağlıksız koşullar, yiyeceklerin ve içme suyunun temiz olmaması ve ailedeki diğer bireylerde bu bakterinin bulunması, Helikobakter Pilori riskini artırır. Bu bakterinin hijyenik olmayan yiyecek ve içeceklerle insanlara, daha sonra insandan insana geçtiği bilinmektedir.

Tedaviyi hangi besinler destekler?

Mide mikrobunun tedavisinde, doğal besinler ve baharatlar da faydalıdır. Kırmızı acı biber, Helikobakter Pilori'nin gelişimini engeller. Sarımsak bu mikrobu öldürmede son derece etkilidir. Antibiyotik gibi görev yaparak bakterileri yok eder. Ayrıca antioksidan ve C vitamininden zengin gıda alımı şikayetleri azaltır. Portakal, greyfurt, domates, kuşburnu, maydanoz, brokoli, lahana, karalahana, yeşil sivribiber ve karnabahar da tedaviyi destekler.