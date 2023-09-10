Obezite, kız çocuklarının erken ergenliğe girmesini tetikliyor

Uzmanlar, son yıllarda artan erken ergenlik sorununa dikkat çekti. Dört yaşından önce ergenliğe giren ve hastanede tedaviye ihtiyaç duyan kızların sayısındaki artıştan obezite sorumlu tutuluyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yapılan yeni araştırmalar obezite sorununun arttığını ve bu artışla beraber çocuklarda yeni sağlık sorunlarının ortaya çıktığına dikkat çekti. Özellikle de kız çocuklarında yaşanan erken ergenlik vakalarındaki başlıca nedenin obezite olduğu ileri sürülüyor.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Dijital ile Ulusal Çocuk Ölçüm Programı’nın 2021’de gerçekleştirdiği bir çalışma, okul çağındaki çocuklarda obezite oranlarındaki artışı ortaya çıkardı. Çalışma, dört ve beş yaşındaki çocuklar arasında obezite yaygınlığının 2019-20’de yüzde 9,9 iken 2020-21’de yüzde 14,4’e yükseldiğini buldu.

Yeni veriler, erken ergenlik sorunu yaşayan kız çocuklarının hastanede görülme sayısının, daha önce 1.510 iken geçen yıl 2.032’ye çıktığını gösteriyor. Kız çocuklarına göre erkek çocuklarında ise bu sorun, çok daha az (yalnızca dokuz vakadan biri) görülüyor.

Veriler, COVID döneminde yaşanan karantinanın da etkisiyle çocukların dışarı pek sık çıkmamaları ve bilgisayar önünde fazla vakit geçirmeleri nedeniyle kilo almaya başladığını gösteren başka araştırmaları da desteklemiş oluyor.

COVID döneminin obeziteyi tetiklediğini ortaya çıkaran araştırmalardan birine imza atan İtalya’daki Cenova Üniversitesi ve Giannina Gaslini Enstitüsü’nden Dr Mohamad Maghnie şunları söyledi: “Stresin rolü, sosyal izolasyon, ebeveynler arasında artan çatışmalar, ekonomik durum neden olabilir. Ayrıca gençlerde erken ergenliğin neden arttığına dair daha ilginç hipotezler de var. Kızların çok stresli olduklarında üremek ve türün geleceğini korumak için regl dönemini erken geçirdiklerine dair ilginç bir evrimsel hipotez var.”

Britanya Endokrinoloji ve Diyabet Derneği başkanı Dr. Tabitha Randell ise şunları söyledi: “Yıllardır artan obezite seviyeleri ve erken ergenlik arasında açıkça bir bağlantı var. Ergenlikle birlikte gelen fiziksel değişikliklere duygusal açıdan hazır olmayan çocuklar için genç yaşta olgunlaşmak son derece zor olabilir.”

Kızların ergenliğe giriş yaşı ortalama 11, ancak bunun sekiz ila 13 yaşları arasında başlaması da normal kabul ediliyor. Erken ergenlik ise, kızların sekiz yaşından önce ergenlik belirtileri göstermesi olarak tanımlanıyor.

Erken ergenlik bazen genetik faktörlerden, beyindeki bir sorundan (tümör gibi), yumurtalıklar veya tiroid ile ilgili bir sorundan kaynaklanabilir. Altta yatan nedene bağlı olarak hormon düzeylerini kontrol altına alacak ve dolayısıyla gelişmeleri geciktirecek ilaç tedavisine başlanarak tedavi edilebilir.

İlginizi Çekebilir Kız çocuklarında ergenlik yaşı neden 8’e düştü?

İlginizi Çekebilir Tatil günlerinde daha fazla uyumak kalp krizi, obezite ve felcin habercisi