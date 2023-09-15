Ordu’da ‘Sahte hemşire’ iddiasına inceleme

Ordu'nun Ünye ilçesinde faaliyet gösteren Devlet Hastanesi'nde, sahte bir hemşire iddiasıyla ilgili olarak Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir inceleme başlatıldı.

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Ordu’nun Ünye Devlet Hastanesi’nde sahte hemşire olduğu iddiası üzerine Ordu İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

Ünye Devlet Hastanesi’nde hastane personeli, hemşire kıyafeti giymiş bir kadının acil servis koridorlarında dolaştığını ve bekleme salonunda oturduğunu fark etti.

Şüpheli kişiyi tanımak amacıyla yöneltilen sorulara bazen tutarsız cevaplar alınırken, bazı sorular ise yanıtsız kaldı. Bu durum üzerine hastane yönetimine bilgi verildi.

Ancak, kadın hastaneden kaçmayı başardı. Hastane yönetimi, personelin şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyerek, sahte hemşirenin farklı günlerde hastaneye gelip Acil Servis koridorlarında dolaştığını ve bekleme alanında oturduğunu tespit etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ünye Devlet Hastanesi, yaşanan bu olayı Ordu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirdi ve müdürlük konuyla ilgili inceleme başlattı.

Şüpheli hemşirenin sosyal medya hesaplarında “Rabia Y.” ismini kullandığı ancak adının gerçekliğinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

Ünye Devlet Hastanesi yönetimi, konuyu savcılığa da taşıyarak suç duyurusunda bulundu. (DHA)