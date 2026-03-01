Galatasaray, Alanyaspor’u sahasında mağlup etti ve zirve yarışında hata yapmadı..

Hafta içi Juventus karşısında 120 dakika mücadele edip tur ateşini yakan golü atan Victor Osimhen, Alanyaspor karşısında da aynı iştahla oynayarak yalnızca skora katkı sunmadı; yorgunluğa meydan okuyan karakteriyle takımın ritmini belirledi.

O maçın fiziksel ve mental yükü hala omuzlarındayken Alanyaspor karşısında yine en önde, yine en baskılı, yine en aç oyuncu oydu.

Tribünlerin iki hafta sonra Osimhen ve annesi için hazırlayacağı koreografi ise bu hikayenin duygusal zirvesi olacak gibi duruyor. Bu sadece bir futbolcuya destek değil; verilen emeğe, gösterilen karaktere bir teşekkür.

ATOM KARINCA

Alanyaspor karşısında bir başka öne çıkan isim ise Galatasaray’ın atom karıncası Lucas Torreira’ydı. Orta sahadaki presi, top kapmaları ve oyunu hızlandıran paslarıyla takımın en iyilerindendi. Gol sonrası tribünlerle yaşadığı etkileşim ise unutulmazdı. Bu an, takım ile taraftar arasındaki bütünleşmenin anlamlı bir simgesi oldu.

KRİTİK MAÇLAR BAŞLIYOR

Alanyaspor karşısında alınan 2-1’lik galibiyet değerliydi. Ama şimdi takvime bakma zamanı. Önce derbi: Beşiktaş. Ardından Avrupa sahnesi: Liverpool. Bu iki maç, sezonun yönünü çizecek türden karşılaşmalar.

Deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray rakibini yenip zirveyi bırakmak istemeyecek. Sarı kırmızılılar 3 gün sonra ise Avrupa sahnesine çıkacak. 30 Eylül’de rakibini devirmeyi başaran Aslan zaferlerine bir yenisini daha eklemeye çalışacak.