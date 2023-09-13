Bel fıtığı nedir? Belirtileri nelerdir?

Bel fıtığı, Türkiye'de orta yaş grubunda en çok görülen hastalıkların biridir. Omurilik kanalı içinde oluşan bu hastalığa dair Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Op. Dr. İbrahim Yeral, Sözcü'ye açıklamalarda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'de orta-yaşlı insanlarda sıkça görülen bel fıtığı, en yaygın olan hastalıklardan bir tanesidir. Çalışan kesimin en çok şikayetçi olduğu bu hastalığa dair Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Op. Dr. İbrahim Yeral bazı açıklamalarda bulundu.

Bel fıtığı nedir?

Bel fıtığı, beldeki kemikler arasındaki yumuşak dokunun yanlış bir harekete bağlı olarak yerinden çıkıp omuriliği ya da ayağa giden sinir kökünü sıkıştırmasıyla ortaya çıkan bacak ağrısıyla devam eden bir hastalıktır. Dünyada en fazla iş gücü kaybının olduğu hastalıklardan birisidir.

Her bel ağrısı fıtık türü müdür?

Bazı vatandaşlarımız ani bel ağrılarında hastalığa yakalandım diye hastaneye koşuyorlar bu yanlıştır. Küçük fıtıklaşmalar lomber disk hastalığı olarak algılanıyor bu da yanlıştır.

Doğrusu olan nedir?

Bir hastanın belinden başlayarak bacağına vuruyorsa ve sonrasında güçsüzlük oluyorsa o zaman bel fıtığı sebeplerindendir.

Bel fıtığı belirtileri nelerdir?

Bel tarafından kaynaklanan “kas güçsüzlüğü”

Bel ağrısının bacak, ayak altlarına vurması

Erkeklerde gözlemlenen “iktidarsızlık” durumu

Hızlı yorulma

Yürürken veya ayaktayken denge kaybı

Hızlı dönmelerden oluşan bel ağrısı

Ağrıdan kaynaklı “idrar” tutamama durumu

Bel fıtığı ameliyat üzerinden merak edilen soru: Herkes ameliyat olmalı mı?

Öncelikle her bel fıtığı hastasının ameliyat olması gerekmiyor. Eğer idrar kaçırıyorsa acil olarak ameliyata alınır. Bu durumun nedeni ise erken müdahalenin önemidir. Aksi takdirde bu durum hastada kalıcı sonuçlar bırakabilir. Bazı bel fıtığı hastalıklarına bağlı oluşan ağrılar bir süre sonra kendiliğinden geçebiliyor. Bel fıtığının en etkili ameliyat çeşidi ise mikrodiskektomidir.

Bel fıtığı ameliyatında lazer etkili midir?

Lazer tedavisi etkili sonuç vermez. Biz hastaların normal yaşantısına dönmeleri için ameliyat yapıyoruz. Evde 1-2 ay yatmaz. Benim hastalarım ameliyattan 8 saat sonra kalkıp yürür, ertesi gün evine gider, evinde yürümeye devam eder. Ama kesinlikle bel fıtığı ameliyatı sonrası hastaların uzun süre yatmaları ve oturmalarını tavsiye etmiyoruz. Mutlaka yürümelerini öneririm.